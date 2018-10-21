Hatay’da orman yangını

Hatay
'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 8 hektar alan zarar gördü.Sinanlı Mahallesi'ndeki bir bahçede çalılıkları temizlemek için yakılan ateşin rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçraması sonucu yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye, yangın söndürme uçağı ve helikopter ile 8 arazöz, 4 su tankı ve 5 itfaiye aracı sevk edildi. Hava ve karadan süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 8 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları süren ormanlık alanda bazı hayvanlar telef oldu.