Kahramanmaraş’ta rafting şampiyonası

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye
Rafting Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası bugün sona erecek. 40 ilden yaklaşık 500 takımın katıldığı yarışlar büyük bir çekişmeye sahne oldu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, tarihi Taşköprü'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın akarsu zengini bir kent olduğunu, rafting sporunun da akarsularda yapıldığını söyledi. Kentte
bugüne kadar raftingle ilgili çalışma yapılmadığını dile getiren Erkoç, "Biz kolları sıvadık, önce bir kulüp kurduk. Burada bir Türkiye şampiyonası yapıyoruz. Türkiyemizin dört bir yanından buraya gelen sporcular var. Bu müsabakalar Kahramanmaraşımızın tanıtımına çok büyük katkı sunacak. Rafting için Türkiye'nin en iyi parkurlarından birindeyiz. Burada yapacağımız düzenlemelerle ileride dünya şampiyonası yapmayı düşünüyoruz"
diye konuştu. ÇOK FARKLI BİR İL Erkoç, "Kahramanmaraş'ın ne kadar farklı bir il olduğunu göstermeye çalışıyoruz"
dedi.
Türkiye Rafting Federasyonu
Başkanı ve Dünya Rafting
Federasyonu İkinci Başkanı
Fikret Yardımcı da mükemmel bir
organizasyona Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi'nin
ev sahipliği yaptığını
belirtti. Yardımcı, "Kahramanmaraş su sporlarında gerçekten dünyada bir merkez haline gelebilir. İnanılmaz bir doğası var"
diye
konuştu