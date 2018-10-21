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Kahramanmaraş’ta rafting şampiyonası

Kahramanmaraş’ta düzenlenen Rafting Şampiyonası, 40 ilden yaklaşık 500 takımın katıldı. Şampiyona bugün sona eriyor

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018
Kahramanmaraş’ta rafting şampiyonası
Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi ile Rafting Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası bugün sona erecek. 40 ilden yaklaşık 500 takımın katıldığı yarışlar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, tarihi Taşköprü'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın akarsu zengini bir kent olduğunu, rafting sporunun da akarsularda yapıldığını söyledi. Kentte bugüne kadar raftingle ilgili çalışma yapılmadığını dile getiren Erkoç, "Biz kolları sıvadık, önce bir kulüp kurduk. Burada bir Türkiye şampiyonası yapıyoruz. Türkiyemizin dört bir yanından buraya gelen sporcular var. Bu müsabakalar Kahramanmaraşımızın tanıtımına çok büyük katkı sunacak. Rafting için Türkiye'nin en iyi parkurlarından birindeyiz. Burada yapacağımız düzenlemelerle ileride dünya şampiyonası yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

ÇOK FARKLI BİR İL
Erkoç, "Kahramanmaraş'ın ne kadar farklı bir il olduğunu göstermeye çalışıyoruz" dedi. Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı da mükemmel bir organizasyona Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığını belirtti. Yardımcı, "Kahramanmaraş su sporlarında gerçekten dünyada bir merkez haline gelebilir. İnanılmaz bir doğası var" diye konuştu
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Kahramanmaraş’ta rafting şampiyonası
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