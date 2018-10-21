Kick boksçulardan dünya ikinciliği

Mersin
'de hobi olarak başladıkları kick boksta milli takıma kadar yükselen okul arkadaşları 17 yaşındaki Batuhan Demir ve Yasin Dikmen, İtalya
'nın Venedik kentinde düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası
'nda farklı branşlarda da dünya ikincisi olmayı başardı. Şevket Pozcu Anadolu Lisesi
'nde okuyan Batuhan Demir ve Yasin Dikmen
bu alandaki kariyerlerine başlamak için önce ailelerini ikna etmek zorunda kaldı. TÜRKİYE DERECELERİ
Dövüş
sporu olması nedeniyle karşı çıkan aileleriyle konuşup hobi olarak bu spora başlayan genç sporcular, başarıya uzanan yolu da açmış oldu. İlk başlarda müsabakalarda derece alamayan ve antrenmanlarda aldıkları darbelerle elleri yüzleri şiş bir halde eve giden genç sporcular, buna rağmen pes etmedi.
Daha çok çalışarak kendilerini geliştiren Batuhan ve Yasin
, zamanla Türkiye dereceleri elde etti. MILLI
takıma seçilme başarısı da gösteren lise öğrencileri, en son İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası
'nda finale çıkma başarısı gösterdi. Batuhan ve Yasin
, finalde rakiplerine yenilse de dünya ikincisi olmanın gururunu yaşadı.