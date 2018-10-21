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Köy çocukları için binlerce kilometre yol katettiler

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Köy çocukları için binlerce kilometre yol katettiler
'nin farklı illerinden bir araya gelen motosikletliler, "Bin Motorcu Bin Çocuk" projesi kapsamında köy okulundaki öğrencilere yardımda bulundu. başta olmak üzere çeşitli illerden Hatay'ın Hassa ilçesine gelen motosikletliler, Hassa ilçesine bağlı Akbez Pınarbaşı İlkokulundaki öğrencilere kırtasiye, giysi, oyuncak ve kişisel bakım malzemeleri dağıtarak öğrencilerin yüzlerini güldürdü. Motosikletliler tarafından temin edilen yardım malzemelerini alan çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı. Öğrencilerle sohbet edip oyun oynayan grup, çocuklara birlikte şarkı söyledi. Motosikletliler adına konuşan İlker Kül, köy çocukları için arkadaşlarıyla binlerce kilometre yol geldiklerini söyledi.
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Köy çocukları için binlerce kilometre yol katettiler
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