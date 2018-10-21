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Öğrenciler ’ni ziyaret etti

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Öğrenciler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni ziyaret etti
Yakın Doğu Koleji Gözlem ve Araştırma Kulübü öğrencileri ile Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri, 'nin toplumuna kazandırdığı 'ni ziyaret etti. Müze yetkilileri tarafından öğrencilere Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile müzede sergilenen eserler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin, 14 Türk Devleti'ne mensup ressamın eserlerinin zengin bir koleksiyonuna sahip olduğu aktarılan öğrencilere, müzede sergilenen eserlerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere , , , , Özbekistan, Türkmenistan, Gagavuzya, Tataristan, BaşKürdistan, Dağıstan, Altay Cumhuriyeti, Tuva Cumhuriyeti ve Halay Cumhuriyeti ressamlarının değişik dönemlerini yansıttığı bilgisi verildi.
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Öğrenciler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni ziyaret etti
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