Öğrenciler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni ziyaret etti

Yakın
Doğu Koleji Gözlem ve Araştırma Kulübü öğrencileri ile Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri, Yakın Doğu Üniversitesi
'nin Kıbrıs Türk
toplumuna kazandırdığı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi
'ni ziyaret etti. Müze yetkilileri tarafından öğrencilere Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile müzede sergilenen eserler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin, 14 Türk Devleti'ne mensup ressamın eserlerinin zengin bir koleksiyonuna sahip olduğu aktarılan öğrencilere, müzede sergilenen eserlerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere Türkiye
, Azerbaycan
, Kazakistan
, Kırgızistan
, Özbekistan, Türkmenistan, Gagavuzya, Tataristan, BaşKürdistan, Dağıstan, Altay Cumhuriyeti, Tuva Cumhuriyeti ve Halay Cumhuriyeti ressamlarının değişik dönemlerini yansıttığı bilgisi verildi.