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Tefecilere suç üstü

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018
Tefecilere suç üstü
'te polisin düzenlediği operasyonda başkalarına ait kredi kartlarıyla POS tefeciliği yapan 2 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği tarafından tefecilik, üçüncü kişilere ait kredi kartlarını kullanarak POS tefeciliği yaparak maddi menfaat elde eden şahıslara yönelik olarak 3 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda A.K. ve S.K. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ele geçirilen bir adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 17 adet fişek, farklı şahıslara ait senetler, çeşitli bankalara ait çok sayıda farklı şahıslara ait kredi kartları, farklı şahıslara ait devir alınmış tapu, vekâletnameler, araç satış sözleşmeleri, bir adet post cihazı ve yapılan işlemlere ait çok sayıda post cihazı slipleri ile dijital materyallere el konuldu.
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Tefecilere suç üstü
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