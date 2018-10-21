Teknik destek sözleşmesi imzalandı

Hatay
Genç İş İnsanları Derneği (HAGİAD
) tarafından Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Teknik Destek Programı'na başvurusu yapılan ve başarılı bulunan HAGİAD Muhasebe Kursu projesinin sözleşmesi DOĞAKA'da düzenlenen tören ile imzalandı. Proje kapsamında, HAGİAD üyesi iş insanlarının işletmelerinin özellikle muhasebe birimlerinde çalışan personelin mesleki yeterliliklerini arttırmaya yönelik muhasebe eğitimi verilecek. 2018 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos Döneminde başarılı bulunan Hatay Genç İş İnsanları Derneği'ne ait "HAGİAD Muhasebe Kursu" adlı teknik destek sözleşmesi, HAGİAD Başkanı Yusuf Kavak ile DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız arasında imzalandı.