Adana’da bin fidan toprakla buluştu

Adana
'da, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor'' projesi kapsamında bin adet fidan toprakla buluşturuldu. Toroslar Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Vali Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının 'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor Ağaçlandırma İş Birliği Protokolü' kapsamında ülke genelinde 3 yıl içerisinde 10 milyon fidanın bugünden itibaren toprakla buluşturulmasının planlandığını söyledi. TOPYEKÜN SEFERBERLİK
Projeyle ilk ve ortaöğretim çağındaki her bir öğrencinin kendisiyle büyüyen bir ağacının olmasının amaçlandığını aktaran Vali Demirtaş, "Bu kapsamda bugün bizler de gözbebeği evlatlarımızla bin adet fidan dikiyoruz. Üzülerek ifade etmeliyim ki küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, bizleri hazin bir sona doğru hızla sürüklemektedir. Dünyamızı fosil ve teknolojik atıklarla kendi ellerimizle cehenneme çeviriyoruz. O sebeple bugün toprakla buluşturduğumuz fidanlar fevkalade önem arz ediyor. Diktiğiniz bir fidan sizin için önemsiz ve basit bir hareket olarak görünebilir. Lakin bu hareketi, 10 milyon fidan gibi topyekün bir seferberlik olarak değerlendirdiğimizde, ne kadar büyük bir adım attığımız da kendiliğinden ortaya çıkıyor" dedi.