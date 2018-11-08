MUSTAFA
Kemal Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş'a fahri doktora unvanı verildi. Atakaş, tevdi töreninde fahri doktora diplomasının Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya'nın elinden aldı. Törene Hatay
Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile çok sayıda davetli katıldı. ÜLKE OLARAK BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE OLALIM
Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş törende yaptığı konuşmasında, "Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından bana verilen fahri doktora unvanı için başta Hatay Valimiz Erdal Ata'ya, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya'ya, teşekkür ediyorum. Ülkemizin ve bir çok ülkenin en önemli sorunlarından biri hepimizin bildiği gibi işsizlik. Aslında ülkemiz bunu hak etmiyor. Çünkü çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Her türlü imkanlar sahibiz. Taşı eksek taş bitecek kadar verimli topraklarımız var ama tarımda hala istediğimiz yerde değiliz. Demek ki bir eksiklik var. Hayvancılık ise, yine İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu hayvancılık için en şartlara sahip ama hayvancılıkta da yeterli bir yerde değiliz. Turizim de ise cennet gibi bir ülkeyiz. Samandağ'ından başlayan Çeşmeye, oradan Trakya'ya oradan da Karadeniz'e benim gördüğüm en güzel yerler. Sanayi derseniz ülkemizde 12 ay yatırım yap, bu sürede üretim yaparsın. Ortadoğu'nun içerisindeyiz ve en yakınız. Avrupa ve Afrika'ya da yakınız ve bir pazar sorunumuz da yok. Demek ki biz de bir hatalar var. Bunlar hiç önemli değil. Bizler bunları yeter ki ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Bunları aşacak güçteyiz. Bunun çaresi, girişimci sayımızı çoğaltmak" dedi.