Cezaevi aracıyla esrar sevkıyatına dava

ADANA'DA
çalıştığı Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'na tahsisli araç ile 217 kilo esrarı Mersin'e nakletmeye çalışan gardiyan Veysi O. hakkında "Uyuşturucu
madde ticareti yapma ya da sağlama" suçlarından 10 yıla kadar hapis TL istemi ile dava açıldı. Önümüzdeki günlerde Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak olan tutuklu gardiyan, borcu olduğu için böyle bir olaya karıştığını itiraf etmişti. 217 KİLO ESRAR
Önleme araması yapan Adana Narkotik Müdürlüğü'ne bağlı polisler, İncirlik park girişinde kamyoneti kontrol için durdurdu. Narkotik köpeğinin tepki vermesi ve şoförün şüpheli hakaretleri üzerine araçta arama yapıldı. Ekipler, masa dolu kasayı açtığında alt tarafta 18 koli içinde 85 paket halinde 217 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. İnfaz koruma memuru olduğunu söyleyen şoför tutuklanarak cezaevine gönderildi. DAVA AÇILDI
Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, sanık hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açtı. İddianamede şüphelinin kamuya tahsisli araçla suçu işlemesi nedeniyle cezasında artırım yapılması istendi. Borcu olduğu için daha önce de uyuşturucu sevkiyatı işine girdiğini itiraf eden Veysi O. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Olayla ilgili 2 kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor.