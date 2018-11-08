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Coğrafya Kulübü meteoroloji dairesinde

Giriş Tarihi: 8.11.2018
Coğrafya Kulübü meteoroloji dairesinde
DOĞA sevgisine ve çevre bilincine sahip, coğrafya bilimine ilgi duyan öğrencileri bir araya getirmek amacıyla oluşturulan Yakın Doğu Koleji Coğrafya Kulübü, Meteoroloji Dairesine gözlem gezisi gerçekleştirdi. Gezi kapsamında ilk olarak rasat parkına giden kulüp öğrencileri, orada bulunan cihazlarda görsel inceleme yaparak genel işlevleri hakkında bilgi aldılar. Ardından çizimlerle birlikte günlük raporların hazırlandığı oda içerisinde yapılan işlemlerin hangi aşamalardan geçtiğini öğrendiler. Harita çizimleri ile uydu görüntüleri hakkında da bilgi alan öğrenciler, günlük ile ilgili sorularını da sorma fırsatı buldular. Günlük nem, basınç ve rüzgar gibi faktörleri ölçmede kullanılan balonu havaya atarak hem eğlenip hem de bilgilenen öğrenciler keyifli bir bilimsel gezi günü geçirdi.
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Coğrafya Kulübü meteoroloji dairesinde
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