Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > ‘Doktorum’ diyerek ilişki kurduğu 25 kadını dolandırdı

‘Doktorum’ diyerek ilişki kurduğu 25 kadını dolandırdı

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.11.2018
‘Doktorum’ diyerek ilişki kurduğu 25 kadını dolandırdı
'DE, kendisini 'doktor' ve 'akademisyen' olarak tanıtıp gönül ilişkisi yaşadığı kadınları dolandırdığı iddia edilen ilkokul mezunu Mustafa K. (40) yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen ve Freud'un suçlamaları kabul etmedi. Kadınların psikolojik hallerini çözümleyebilmek için psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'un kitaplarını okuduğunu itiraf etti. Hakkında dolandırıcılık suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis ve 46 bin 160 TL para cezası bulunduğu da öğrenilen Mustafa K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine konuldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Doktorum’ diyerek ilişki kurduğu 25 kadını dolandırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN