‘Doktorum’ diyerek ilişki kurduğu 25 kadını dolandırdı

MERSİN
'DE, kendisini 'doktor' ve 'akademisyen' olarak tanıtıp gönül ilişkisi yaşadığı kadınları dolandırdığı iddia edilen ilkokul mezunu Mustafa K. (40) yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen ve Freud'un suçlamaları kabul etmedi. Kadınların psikolojik hallerini çözümleyebilmek için psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'un kitaplarını okuduğunu itiraf etti. Hakkında dolandırıcılık suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis ve 46 bin 160 TL para cezası bulunduğu da öğrenilen Mustafa K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine konuldu.