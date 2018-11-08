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Dolandırıcı 2 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 8.11.2018
Dolandırıcı 2 kişi tutuklandı
GAZİANTEP'TE, para çekmek isteyen yaşlıları yardım etme bahanesiyle dolandıran 2 şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde banka ATM'leri önünde maaş çekmek isteyen yaşlı ve emeklilerin yardım etme bahanesiyle dolandırıldıkları şikayeti üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin H.K. ve M.H. olduğu anlaşıldı. Aynı yöntemde 4 kişinin 4 bin 680 lirasını çaldıkları belirlenen şüpheliler, polislerin evlerine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Dolandırıcı 2 kişi tutuklandı
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