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Göçmenleri taşıyan tekne battı

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.11.2018
Göçmenleri taşıyan tekne battı
MERSİN'IN Erdemli ilçesi Kızkalesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşırken batan teknedeki leri, bölgede bulunan balıkçılar kurtardı. Kurtarılan 12 kişi, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. İlçeye bağlı Kızkalesi Mahallesi açıklarında, akşam saatlerinde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Sahil Güvenlik ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde, batan teknedeki 12 kişi, bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Kaymakam Avni Kula ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü'nün de geldiği olay yerinde, sağlık ekipleri tarafından alınan mülteciler Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Göçmenleri taşıyan tekne battı
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