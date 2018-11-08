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operasyonu

Giriş Tarihi: 8.11.2018
Sahte içki operasyonu
MERSİN'İN Merkez Akdeniz ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda satışa hazır halde 8 bin litre sahte şarap ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üretimine yönelik çalışmalar kapsamında, Bağcılarİhsaniye Mahallesi'ndeki bir evin deposunda sahte şarap imal edildiği bilgisine ulaştı. İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler, mahallenin kırsal bölümünde yer alan adrese operasyon düzenledi. Evin deposunda yapılan aramada, plastik varil ve fıçılarda satışa hazır hale getirilmiş 8 bin litre sahte şarap ele geçirildi. Sahte şaraplara el konulurken ev sahibi H.E.Ş. gözaltına alındı.
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Sahte içki operasyonu
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