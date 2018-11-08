Suçlulara geçit yok

MERSİN Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş para ve hapiz cezası bulunan 71 kişiyi gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla yakaladı. Ekipler ayrıca tehdit, kanuna muhalefet, hayvan hırsızlığı, otodan hırsızlık, kaçak sigara, yaralama, gümrük kaçağı içki ve uyuşturucu
madde satışı suçlarına karışan 31 kişiyi de başka bir operasyonla gözaltına aldı. Şahıslarla birlikte bin 70 paket değişik markalarda bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 83,11 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 9 adet uyuşturucu hap, tüfek ve bıçak ele geçirildi.