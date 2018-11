Başkan Mükerrem Tollu bazlama pişirdi

BUGÜN NELER OLDU

ErdemliBelediye Başkanı Mükerrem Tollu, Perşembe günü kurulan köylü pazarını ziyaret etti. Pazarcılar ve vatandaşla sohbet eden Tollu, tezgaha geçip satış yaptı ve bazlama pişirdi. Pazaryerlerinin sorunsuz bir şekilde hizmet verdiğini dile getiren Tollu, her zaman üreticinin yanında olduklarının altını çizerek, köylü esnafının ekonomisine destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. Seçimlerden önce her beldeye kapalı pazaryeri sözü verdiklerini hatırlatan Başkan Tollu, bu sözlerimizi yerine getirdiklerini belirterek, "Burayı sizlerin ürettiklerini daha sağlıklı bir ortamda satabilmeniz için yaptık. Artık vatandaşlarımız, güneşten, yağıştan etkilenmeden rahat bir şekilde satış yapabiliyorlar. Köylümüz bizim her şeyimiz, göz bebeğimiz" dedi.