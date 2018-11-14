En iyi ben olacağım

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kalecisi Günay Güvenç, futbolda artık kaleciliğin değiştiğini söy- ledi. Bir dönem Beşiktaş forması da terleten 27 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, Spor Toto Süper Lig'de çok kaliteli kaleciler olduğunu belirtti. Her kalecinin ayrı bir stili olduğuna inandığını dile getiren Günay, "Ben riskli oynayan bir kaleciyim. Çünkü ceza sahası dışında oynuyorum. Geçmiş yıllarda da bu özelliğim vardı. Gazişehir Gaziantep'te bu özelliğimi devam ettiriyorum" dedi.

HEDEF SÜPER LİG'E TAŞIMAK

Her zaman daha iyiye ulaşmak isteyen bir karaktere sahip olduğunu ifade eden Günay Güvenç, "Kalecilik artık değişti. Önceden, 'Kaleci çizgiyi geçmesin.' derlerdi. Şimdi ise yan top, topu oyuna sokma, ayak müdahalesi, hepsi dahil oldu. Ligdeki tüm kalecilerden daha iyi olmak istiyorum. Bunların hepsi adım adım gerçekleşebilir. Önce benim burada başaracağım şeyler var. Her hafta maçımızı düşünüyorum. İleride ne olur bilmiyorum. En büyük isteğim Gazişehir Gaziantep'le Süper Lig'e çıkmak" diye konuştu.



SON HAFTALARDAKİ ÇIKIŞIMIZ

Son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ettiklerini anımsatan Günay, "Bence son haftalardaki çıkışımız gayet normal. Çünkü yeni bir takımız. Geçen sene ilk 11'de oynayan sadece 2-3 oyuncu şu an kadroda. Biraz zamana ihtiyacımız vardı. Deplasman maçlarında iyi performans gösterirken, iç sahada istediğimizi elde edemiyorduk. Onu da bu hafta atlattığımızı düşünüyorum" dedi. Güvenç, Gazişehir Gaziantep'in profesyonelce yönetilen bir kulüp olduğunu aktararak, sezon sonunda da takımın başarısına katkı veren isimlerden bir olmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.