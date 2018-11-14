Gastromasa’nın konuğu Adana ve Mersin olacak

4'üncü Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı'nın konuk şehirleri Adana ve Mersin Valilikleri himayelerinde, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla Adana ve Mersin 'Konuk Şehir' olarak yer alacak. Dünyaca ünlü gastronomi yıldızlarının katılacağı, Türk ve dünya gastronomisi arasında köprü kurmayı kendine misyon edinen Gastromasa konferansı, 17 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşecek. Gastromasa Konferansının bu yıl ki teması 'Yaratıcılık'. İnovatif fikirleriyle dünya gastronomisinde fark yaratan başarılı şeflerin etkileyici tekniklerini de göstereceği Gastromasa konferansında dünya gastronomisinin en deneyimli şeflerinden biri olarak gös terilen ve Tapas Magazine tarafından 2017'nin en iyi şefi seçilen Michelin yıldızlı Paco Morales Gastromasa'da konuk olacak ve farklı lezzetler konusunda başarı öykülerini paylaşacak. Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, "Bölgemizin yatırım ve tanıtım stratejilerinde turizm içinde ön plana çıkan 'Gastronomi Turizmi' özellikle Antakya ve Gaziantep gibi diğer gastronomi değerine sahip illerle birlikte düşünüldüğünde bölgemizde en çok gelişme potansiyeline sahip bir turizm türüdür. Bu nedenle ÇKA olarak bölgemizin gastronomi değerlerine sahip çıkmaya, geliştirmeye ve günümüz ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına destek vermeye devam edeceğiz" dedi.



BÖLGEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

"Adana-Mersin Konuk Şehir Standımız ve aktivitelerimiz, Adana ve Mersin Valilerimizin himayelerinde, ÇKA'nın katkılarıyla, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri, Adana, Mersin, Tarsus ve Anamur Ticaret Odaları ile Seyhan Belediyesi ve Çukurova Otelciler Birliğinin de destekleriyle Gastromasa Konferansında Adana-Mersin olarak bir stant kuracağız. Standımızda bölgemiz gastronomi ürünlerini sergileyeceğiz. Büyük bir açık büfe hazırlayacağız" dedi.



YÜZLERCE KİŞİ KATILACAK

Dünyanın dört bir yanından dünyaca ünlü şeflerin, Gastronomi dünyasının önemli isimlerinin dışında The World's 50 Best Restoran listesinde yer alanlarla, Michelin yıldızlı mekânların ve pasta şeflerinin de bu yıl Gastromasa Konferansında olacağını söyleyen Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu ise, "Adana ve Mersin'e ait lezzetlerimizi dünyanın dört bir yanından katılacak yaklaşık 1500 kişiye tattıracağız. Bununla ilgili özel olarak bir 'Lezzet Sahnesi' de hazırlayacağız" diye konuştu.