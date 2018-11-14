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Hastane önünde umutlu bekleyiş

’da kamyonun boşalttığı narenciye posalarının altında kalan ve yaklaşık yarım saat sonra kurtarılan Halil Yeloğlu Adana Şehir Hastanesi’nin ında yaşam mücadelesi veriyor

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 14.11.2018
Hastane önünde umutlu bekleyiş

Adana'da önceki gün 15 yaşındaki atık toplayıcısı Halil Yeloğlu, kamyondan dökülen narenciye posalarının altında kalarak ağır yaralandı. Yaklaşık 20 ton narenciye posası altına kalan genç çocuk, Can Kur ekipleri ve vatandaşların seferber olmasıyla yarım saat sonra kurtarıldı. Kurtarma çalışmasına katılan baba Abdullah Yeloğlu, "Oğlumun yüzünü posalar arasında gördüğümde kilitlendim. Doktorlar 'kalbi çalışıyor ama beyin fonksiyonları çalışmıyor' dedi. Önlem olmadığı için oğlum bu halde" dedi.

İHMAL VAR
Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Halil'in 5 çocuğunun en küçüğü olduğunu ve kendisi gibi atık toplayıcılığı yaptığını söyleyen baba Abdullah Yeloğlu olayda ihmal olduğunu iddia ederek, "O döküm alanına kimsenin girmemesi için tel çekilmesi gerekiyor. Hiçbir önlem yok. Orası moloz alanı kamyonun posa dökme hakkı yok. Oğlum arkadaşlarıyla birlikte plastik toplamaya gitmiş. Kamyon posaları dökünce Halil komple arkadaşı da boğazına kadar narenciyelerin altında kalmış" dedi.

"İNSAN BİR ÇABA GÖSTERİR"
Güvenlik önlemleri alınmış olsaydı çocuğunun bu durumda olmayacağını söyleyen baba Abdullah Yeloğlu, "Şoför posaları oğlumun üzerine dökmüş ve oradan izlemiş. İnsan bir çaba gösterir. Bana telefon ettiler hemen koştum geldim. Eşmeye başladım ve oğlumu çıkardım. Oğlumun üzerinde en az yarım metre narenciye vardı. Oğlumu çıkardığımda bitmişti. Adeta bez gibi olmuş. Oğlumu gördüğüm o dakikadan beri kilitlenmiş durumdayım. İnşallah oğlum iyi olur da şikayetimi geri çekerim" diye konuştu.

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Hastane önünde umutlu bekleyiş
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