Hıv/aıds araştırması kongrede ödül aldı

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YakınDoğu Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı ve Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'ın yürütücülüğünde mikrobiyologlar, matematikçiler ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan ekibin, "Kıbrıs'ta HIV Salgınının Matematiksel Bir Model Kullanılarak Analizi" konulu çalışması en iyi araştırma ödülü aldı. Antalya'da gerçekleştirilen XXXVIII. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresinde, Uluslararası Göç ve Seyahat Enfeksiyonları Sempozyumu'nda, Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının HIV/ AIDS salgını ile ilgili yürüttüğü "Kıbrıs'ta HIV Salgınının Matematiksel Bir Model Kullanılarak Analizi" konulu araştırmanın sözlü sunum birincilik ödülüne layık görüldüğü belirtildi.