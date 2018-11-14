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Jandarmadan a moral ziyareti

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 14.11.2018
Jandarmadan lösemili çocuklara moral ziyareti
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuk hastaları odalarında tek tek ziyaret ederek hediye verdi. Lösemili Çocuklar Haftası'nda kapsamında gerçekleşen ziyarette hasta yataklarında karşılarında biranda jandarmada görevli abla ve ağabeyleri gören lösemi hastası çocuklar büyük bir mutluluk yaşadı. Lösemili çocukların aileleri Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı J. Albay Numan Öksüz'ün talimatıyla lösemili çocuklara gerçekleştirdikleri moral ziyaretinde jandarma görevlilerine teşekkür ettiler. Lösemi servisinde yatan çocuklar ve aileleriyle bu anı çektirdikleri hatıra fotoğrafıyla ölümsüzleştiren görevliler güzel bir gün yaşattı.
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Jandarmadan lösemili çocuklara moral ziyareti
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