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Melih Abi: Yürüyüş parkurunun doğallığını bozmayın

Giriş Tarihi: 14.11.2018
Adana'da Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'na yeni düzenlemeler yapılıyor. Üstelik oraya bir de çocuk parkı yapılmış. Salıncak, kaydırak gibi aletler koyulmuş. Ama zemin beton. Estetik olarak da güzel değil, Üstelik çocuklar düştüğü zaman kafası gözü yarılır. Zemine mutlaka bir şey yapmalı… Yaralanmalar önlenmeli… Yürüyüş parkuru doğallığı nedeniyle ilgi görüyor. Hem bozulmaz, hem de daha estetik durur. Okurumuzun dikkatini çekmiş beni uyardı. Sizin de dikkatinizi çeksin. Zemini parke yapın.

Türk bayrağı solmuş değiştirin
ADNAN Menderes Bulvarı yani sahil yolu Mersin'in en işlek caddesi. Burada iki tane Türk bayrağı var. Ama renkleri solmuş. Kırmızı renk belirsiz hale gelmiş. O caddeden geçen herkesin dikkatini çekiyor. Beni de uyardılar. Solmuş Türk bayrağını hemen değiştirin. İnsanlar tepki gösteriyor, haberiniz olsun.
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Melih Abi: Yürüyüş parkurunun doğallığını bozmayın
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