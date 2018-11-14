Mustafa Buluntu: Göreve hazırım

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MüstakiSanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı ve KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Buluntu, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'den belediye başkan aday adayı olmak için görevlerinden istifa etti. Buluntu, AK Parti İl Başkanlığı binasına giderek aday adaylığı için müracaatta bulundu. Mustafa Buluntu, "AK Parti belediyeciliği biliyorsunuz ki insan odaklı bir belediyecilik. Bir takım şehri ilgilendiren büyük projeler yapılırken kesinlikle bu şehrin kanaat önderleriyle, muhtarlarımızla hatta o bölgenin insanlarıyla oturup karar vermemiz lazım. Çünkü yaptığımız bir proje eğer orada kabul görmez ise proje ne kadar vizyonlu olursa olsun, halkın gönlünde yer edinemezsiniz" dedi.