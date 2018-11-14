Tarihi incelediler sunum yaptılar

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Gençlikve Spor Bakanlığı'nın "Gençlik Projeleri Destek Programından" faydalanan Adana Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin düzenlediği ''Adanalı Gençler Kanlısırt Tepesinde''adlı projenin kapanış programı sunumu yapıldı. Toplantıya Yüreğir ilçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Selçuk Taşyürek ve Celal Vatanoğlu, Yüreğir Gençlik Merkezi Müdürü Habip Bilgin ve çok sayıda okul müdürleri ile veliler katıldı. Konferans salonunda gerçekleşen programda "Adanalı Gençler Kanlısırt Tepesinde'' projesiyle Çanakkale, Bursa ve Konya illerini gezerek tarihi izleri yakından görme fırsatı bulan öğretmen ve öğrenciler yaşadıkları, gördükleri anıları görseller eşliğinde anlattı. Yüreğir Gençlik Merkezi Müdürü Habib Bilgin ''Bu projelerle gençlerimizin hem sosyal hem sportif açıdan hem de millileşmesi açısından oldukça etkili" dedi. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdussamet Emiroğulları öğrencilere milli tarih bilinci aşıladıklarını vurguladı. Proje koordinatörü biyoloji öğretmeni Müslüm Sarıçiçekler ise projeyle gençlerin kişisel ve sosyal gelişmelerinin desteklenmesi, bilgi ve kültürlerinin arttırılmasına imkan sağlamak ayrıca milli tarih bilincinin ve bilgisinin gelişmesi katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydetti.