Zatürre çocukları ölüme götürebilir

BUGÜN NELER OLDU

DünyaSağlık Örgütü 2009 yılında 12 Kasım tarihini " Dünya Zatürre Günü " olarak belirlemiştir. Bu güne özel olarak önlenebilir bir hastalık olan zatürre ile mücadeleye dikkat çeken çalışmalar yapılmaktadır. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Uzmanı Dr. Emine Ünal Evren, "Zatürre öncelikli olarak akciğerin hava keseciklerini etkileyen yangısal yani iltahabi bir hastalıktır. Sağlıklı bireylerin akciğerinde içinde hava bulunan kesecikler zatürrede sıvı ve iltihap hücreleri ile dolar. Genellikle bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizma enfeksiyonlarına bağlı olmakla birlikte bazı ilaçlar ve bağ dokusu hastalıkları da zatürreye sebep olabilir" dedi.