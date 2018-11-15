Açık bırakılan rögar kapağı can aldı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Hüseyin Çavuşoğlu, iddiaya göre bir ay önce parke taşları sökülüp asfaltlama çalışmaları hazırlıklarının yapıldığı yoldaki açık rögar kapağına motosikletiyle çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Adana Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nde (ASKİ) çalışanı 5 çocuk babası Çavuşoğlu Koyunevi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi. Kaza önceki akşam Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ'de çalışan Süleyman Çavuşoğlu, mesai bitiminde evine gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Yaklaşık bir ay önce asfalt dökülmek için parke taşları sökülen ancak bugüne kadar yapılmayan ve araç trafiğine açık yola girdi.Süleyman Çavuşoğlu, çevresinde hiçbir uyarı levhası bulunmayan ve bugüne kadar kapatılması gereken ancak açık olan rögar kapağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle metrelerce sürüklenen talihsiz adam ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Çavuşoğlu'na ilk müdahale yapıldı. İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çavuşoğlu kurtarılamadı.