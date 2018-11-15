Adana sorunları Çukurova GİAD’la Ankara’ya aktarılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Genç İşadamları Derneği Başkanı Ömer Faruk Sakarya, Ankara'da ülkenin ekonomik durumuyla ilgili ziyaretler gerçekleştirdiklerini, bu ziyaretlerde Çukurova GİAD olarak Adana'nın sorunlarını da bakanlıklara ilettiklerini söyledi. Bu görüşmelerin önümüzdeki günlerde de süreceğini bildiren Sakarya, "Ülke olarak, hep birlikte el ele vererek bu sıkıntılı süreci atlatacağız" dedi. Derneğin geleneksel Salı Yemeği toplantıları, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in katılımıyla gerçekleşti. Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, Ankara'da çeşitli bakanlıklarla ziyaretler gerçekleştirdiklerini, bu ziyaretlerde Adana'nın sıkıntılarını ilettiğini, özellikle bankaların ticari hayata yaptığı etkileri, bankacılığın reel sektöre yeterli desteği vermediklerini anlattığını söyledi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, Çukurova GİAD'ın faaliyetlerini, projelerini gıptayla takip ettiğini belirterek, "Çukurova GİAD'ın Adana'ya kattığı değeri takip ediyorum, gurur duyuyorum" dedi.