AK Partili kadınlar diyabet farkındalığı için yürüdü

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AK Partili kadınlar, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde diyabete dikkat çekmek için yürüdü. İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Mavioğlu Öner, "Diyabet açısından risk grupları belirlenip hastalığın ilerlemesi önlenmediğinde hasta sayısı artmakta, başta kalp krizi, böbrek yetmezliği, göz sorunları ve ampütasyonlar gibi ciddi komplikasyonlar görülmektedir" dedi. Eski Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen kadınlar, ellerindeki pankart, döviz, ve mavi renkli balonlar ile Kuva-i Milliye, 111'inci cadde ve Zeytinlibahçe Caddesi'ni takiben AK Parti Akdeniz İlçe Başkanlığı önüne kadar yürüdü. Burada bir açıklama yapan Kadın Kolları Başkanı Öner, "Diyabet, zamanında ve iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa yol açabilmektedir. Özellikle hipertansiyon, obezite ve aile öyküsünün varlığı, tip 2 diyabet gelişimi için birinci sırada hazırlayıcı etkenleri oluşturmaktadır. Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) 2017 verilerine göre, dünyada 425 milyon diyabetli yetişkin vardır. Bu demektir ki, her 11 kişiden 1'i diyabet hastasıdır. 2 diyabetli yetişkinden 1'ine ise teşhis konulamamıştır. Yani kişi diyabetli olduğunu bilmemektedir. Diyabet açısından risk grupları belirlenip hastalığın ilerlemesi önlenmediğinde hasta sayısı artmakta, başta kalp krizi, böbrek yetmezliği, göz sorunları ve ampütasyonlar gibi ciddi komplikasyonlar görülmektedir" diye konuştu.