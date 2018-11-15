Borcumu ödeyeceğim

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por Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural ayağının tozu ile geldiği Adana'da SABAH'a konuştu. Vural, mavi-lacivertlilerin çok büyük bir camia olduğunu belirterek, "Takımı bu sezon taraftarımızla birlikte Süper Lig'e çıkaracağız" dedi. Adana Demirspor'un 2015-2016 sezonunda Konya'daki Alanya maçının sıkıntısını hala kalbinde yaşadığını belirten Vural "O zaman şampiyonluk coşkusunu yaşatamadık. Bu camiaya bir borcum olduğunu düşünüyorum. Yarım kalan işimi tamamlamak için geldim diyebilirim" dedi. Teknik direktörlük hayatı boyunca Adana Demirspor'da yaşadığı günleri asla unutamadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Burası benim için çok farklı bir ortam. Takımlarla genelde başarıya endeksi anlaşma yapıyorum. Başkan Murat Sancak ile yıllardır süren sıkı bir dostluğum var. Bu yola çıkarken sezon başında aradığı ilk isim ben oldum. Ancak o zamanki şartlar nedeniyle görevi kabul edemedim" şeklinde konuştu. İki yıl önce göreve geldiğinde çok az bir zamanları olduğunu söyleyen Vural, 2o Zaman 9 maçlık bir seri vardı önümüzde. Elimizden ne geliyorsa onu yaptık. Ancak şuanda zamanımız çok. Kadroda süper Lig'de mücadele etmiş çok önemli isimler var. Pote dışında tamamı yeni olan isimler transfer edilmiş. Futbolda maalesef teknik adamların kaderi bu ayrılıklar yaşanıyor. Gelmeden önce meslektaşım Hakan Kutlu ile oturup bir kahve içtik. Takım hakkında gerekli bilgileri aldım" dedi. Başkan Murat Sancak'ın anlaşma sonrasında sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve yorumların sosyal medyada en çok beğenilen konu olduğunun altını çizen Vural, "Bu yüzden yükümüzün ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Ben futbolu spor olarak görmedim. Sosyal bir olaydır. Adana'yı bu sosyal olayda Adana Demirspor olarak temsil etmek adına elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yeter ki taraftarlarımız yanımızda olsun" dedi.Başkan Sancak ile görüşmesinde devre arasında transfer yapacaklarını da söyleyen Yılmaz Vural, "Gerekli hamleleri yapacağız" diye konuştu. Vural son olarak "İstanbul'da yaşıyorum. Evime gitmeden 24 saatimi buraya verip takımın başarısı için çalışıyorum. Kim bu takımın başarısızlığına neden olacaksa kim olursa olsun kusura bakmasın benimle problem yaşar. Buna müsaade etmem. Kimsenin gözünün yaşına bakmam" dedi.