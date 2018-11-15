Gümrük vergisinin sıfırlanması yerli üretimi bitirir

BUGÜN NELER OLDU

ve Güneydoğu Anadolu Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, gündeme gelmesiyle sektörü tedirgin eden ayçiçek tohumu ve yağında gümrük vergi oranlarının sıfırlanması veyahut düşürülmesi kararının, ülke çiftçisi adına telafisi mümkün olmayacak zararlara yol açacağını ve Ayçiçek tohumunun yerli üretimini bitireceğini belirtti. Ayçiçek tohumu ve yağında gümrük vergi oranlarının sıfırlanması veyahut düşürülmesi kararının, ülke çiftçisi adına telafisi mümkün olmayacak zararlara yol açacağını belirten GÜNYAĞDER Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, "Bölgemiz sanayicisi, Temmuz-Ağustos dönemindeki bölge ayçiçeği hasadında çiftçinin mahsulünün hemen hemen tamamını alarak yaklaşık 6 aylık bir hammadde stoku yaptı. Depolama ve stok maliyetini göz önünde bulundurunca 2 bin 400 lira olan hammadde ton fiyatının maliyeti sanayiciye yaklaşık 2 bin 800 lirayı buldu. Günümüz döviz kuru, vergi oranıyla dahi zarar eden sanayici, bugün sıklıkla gündeme getirilen ithalatta sıfır vergi kararı alınması halinde, telafisi mümkün olmayan zararlar yaşayacaktır" dedi. Çomu , sıfır vergili ithalat kararının alınması durumunda, önümüzdeki yıl ve daha sonraki yıllarda sanayicinin yerli ayçiçek tohumu almayı bırakıp, ithal hammaddeye yöneleceğini belirtti.