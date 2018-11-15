Günaltay fırçasıyla değer katıyor

BUGÜN NELER OLDU

35 senedir Pentür mesleğini yapan Aytek Can Günaltay, fırçasıyla mobilyalara çizdiği motiflerle onlara değer katıyor. Tarihi insanlık tarihiyle yaşıt en eski sanat dallarından bir olan Resim sanatının bir uzantısı olan ve bir dönemin mobilyalarına verdiği desenler ile günümüze kadar gelen Pentür sanatının Antakya'daki son temsilcisi Aytek Can Günaltay son dönemlerde Pentür sanatını yaşatabilmek adına var gücü ile mücadele ediyor. Günaltay'ın tek amacı, bu sanatı gönüllü olarak gelecek kuşaklara aktarmak. Pentür kullanılan mobilyaların değerinin iki kat arttığına dikkat çeken Günaltay, "Normal bilgisayar ortamında yapılan çalışmalarla, yakma sanatlarıyla, enjeksiyonlarla oradaki bilgisayar ortamında yapılan çizimlerle bu hava oluşamıyor. El sanatları girdiği için mobilyaya değeri iki kat artık tercih edilen bir meslek" dedi.