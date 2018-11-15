Hasan Kalyoncu’da festival heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ) ev sahipliği yaptığı, belgesel ve kurmaca kategorilerinde filmlerin yarışacağı 4. Altın Baklava Film Festivali heyecanı için geri sayım başladı. Öğrencilerin kendi başvuruları arasından nitelikli görülen kısa filmlerin ödüllendirileceği festival, sinemaseverleri Gaziantep'te buluşturacak. Festivalde gala bugün saat 18.00'de HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Yapımcı adaylarına yeni fırsatlar sunacak olan yarışma, sinema sektörünün gelişmesine ve eser üreticilerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanınmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. Sinemaya ilgi duyan, sinema ile uğraşan, sinema ile tanışmak isteyen bireylere kendilerini göstermek için bir fırsat oluşturacak Altın Baklava Film Festivali, Türkiye'nin önde gelen yönetmen, yapımcı, oyuncu kadrosundan oluşan jüri üyeleri ve finalistlerin yanı sıra gençlerin de katılımı ile gerçekleşecek.Üniversiteler arası film platformu olan festivalin jüri başkanlığını Nebahat Çehre yapacak. Jürisinde ise; Kerem Cem, Ekin Türkmen, Coşkun Aral ve Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan gibi önemli isimler yer alacak. Birbirinden ünlü jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek başarılı bulunacak belgesel ve kurmaca kategorilerinden seçilecek ilk üç film, gala gecesi ödüllendirilecek.HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Gaziantep'in kültür sanat hayatına önemli katkılar sağladıklarını belirterek, "Festivalde başarılı isimleri ülkemiz sinema sektörü ile tanıştırmayı, HKÜ öğrencileri ve üniversite öğrencilerimizin kendi yeteneklerini icra etmeleri için onlara alan oluşturmayı ve sanatsal duyarlılıklarına katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz" dedi.