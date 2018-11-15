Karısını önce darp etti, sonra bıçakladı

BUGÜN NELER OLDU

Fuat Konyalı (47), kendisini aldattığı iddia ettiği kendisinden 16 yaş küçük eşi Neval Konyalı'yı önce darp etti, sonra boğazından bıçakladı. Olaydan sonra yakalanan Fuat Konyalı tutuklanırken, yaralı kadının hastanede tedavisi sürüyor. Olay Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Neval Konyalı 15 yıl önce Fuat Konyalı ile evlendi. Ancak evlendikten sonra kıskançlık yüzünden Fuat Konyalı sürekli eşine şiddet uygulamaya başladı. Önceki gün eve gelen Fuat Konyalı, eşine "Sen beni aldatıyorsun, başkalarıyla birlikte oluyorsun, benimle birlikte olmuyorsun" diyerek tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Fuat Konyalı eşini önce yumrukla darp etti. Hırsını alamayan çılgın koca daha sonra mutfaktan aldığı bıçakla eşini boğazından yaraladı. Bağırma seslerini duyan komşuları eve girdiklerinde Neval Konyalı'yı kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale yapılan genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan Fuat Konyalı, polis tarafından yakalandı. Zanlının ifadesinde eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi."Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edilen Fuat Konyalı tutuklandı.