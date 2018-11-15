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Maraş’ın sır lezzeti rotasını Tayland’a çevirdi

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 15.11.2018
Maraş’ın sır lezzeti rotasını Tayland’a çevirdi
167 yıl önce Maraş topraklarında doğan Mado, Maraş dondurmasının lezzetini dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki şubelerine yenilerini ekleyen Mado, Tayland'a yatırım yapma kararı aldı. Tayland hükümet yetkilileriyle protokol imzalayarak bayilik anlaşmasına varan Mado, ülkede 5 yıl içinde bin şube açacak. Çin devlet televizyonunun Mado'da çektiği 'Dondurma Belgeselinin' yayınlanmasının ardından markanın Uzakdoğu ülkelerinde bilinilirliğinin arttığını aktaran Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, "Çin'deki fuara gitmeden önce Çin devlet televizyonunu Kahramanmaraş'ta konuk edip, ilimizi ve dondurmayı tanıttık. Tayland'a bayilik verdik. Protokol imzaladık, o ülkeye yatırım yapacağız" dedi.
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Maraş’ın sır lezzeti rotasını Tayland’a çevirdi
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