Melih ABİ: Adaylar çevre kirliliği yaratıyor

Yerel seçime katılacakların afişleri duvarları doldurdu.

Her yer kirletiliyor.

İşi abartıp trafik levhalarını, yön levhalarını bile kullananlar var.

O levhalar oraya boşuna konmadı.

Dikkat edin beyler!

Mükremin Kurnaz, "Reklamın iyisi kötüsü olur.

İlan ve tanıtımınızı başka şekilde yapabilirsiniz.

Gazetelere reklam verirsiniz, billboardları donatırsınız.

Kimi trafik tabelasını, çöp kutusuna bile afiş yapıştırıyor.

Buralar babalarının malı mı?" diyor.

Haklı… Ben şahsen bunu yapan adaylara oy vermem!

***

Asfalt bile estetik dökülmeli



Burası Dumlupınar Mahallesi'ndeki 38022 sokak.

Daha önce yazdık.

Üç aydır o yol kazılmış asfalt yapılmamıştı.

Okurumuz fotoğrafını çekmiş.

Gördüğünüz gibi günü kurtarmak için asfaltlanmış orası.

Ama "En azından eski halinden iyidir" diyor okurumuz.

Yağan yağmurla birlikte çamur içinde kalmışlardı.

Evlerine kadar çamura batmışlardı.

Asfaltı dökenlerin hiç mi kafası çalışmıyor?

Masraf yapılıyor.

Bari düzgün yapın.