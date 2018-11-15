Mersin’in güzelliğini tüm dünya görecek

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bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nin heyecanı sardı. Festival kapsamında Galatasaray Meydanı'nda sergilenecek olan uçak, helikopter, timsah, ahtapot, yel değirmeni gibi sabit figürlerin tonlarca narenciye ile süslenmesi sürerken, traktörlerin üzerine yerleştirilen portakal, limon ve greyfurt kaplı gitar, motosiklet ve zürafa gibi 10 farklı mobil figürle de festivalin kentteki tanıtımı yapılıyor. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu süsleme ekibi figürleri portakal, limon ve greyfurt ile süslemesi saatler alsa da ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekiyor. Süslenen sabit figürlerin Galatasaray Meydanı'nda sergilenmesine başlanırken, traktör üzerine yerleştirilen mobil figürler ise şehir içinde oluşturulan kortejlerle Mersinlileri festivale davet ediyor.Organizasyon kapsamında 25 farklı ülkeden gösteri gruplarının ve narenciye alım heyetlerinin geleceği Mersin'de hem eğlencenin tadı çıkarılacak hem de narenciyenin ihracatı noktasında yeni pazarlara açılma imkanı bulunacak. Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, "Mersin için önemli bir festival" dedi. Organizasyonda Meksika, Slovenya, Letonya ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden misafirin ağırlanacağını dile getiren Özdemir, "25 ülkeden 700 civarında gösteri sanatçısı gelecek" dedi.