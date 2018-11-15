Moral için havalandılar

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ADANA Büyükşehir Belediyesi, kan kanseriyle giriştikleri savaşı kazanan çocukları yamaç paraşütüyle uçurdu. Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü (AHAS) işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte lösemiyle giriştikleri savaştan galip çıkıp, sağlıklarına kavuşan çocuklar, deneyimli pilotlar eşliğinde ilk defa gökyüzünde süzülmenin heyecanını hissetti. Başkan Vekili Ramazan Akyürek de lösemiyi yenen çocukların coşkusunu paylaştı. Çukurova ilçesi Kabasabal Mahallesi Rüzgarlıtepe mevkiinde gerçekleşen etkinlikte AHAS Başkanı Güner Akkaya ve 4 yamaç paraşütü pilotu, lösemiyi yenen 20 çocuk ile ailelerini konuk etti. Etkinlikte, lösemiyi yenen çocuklar, deneyimli pilotlar eşliğinde yamaç paraşütüyle Seyhan Baraj Gölü semalarında uçtu.