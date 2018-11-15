Yakalanmasaydı polise saldıracaktı

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terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla yakalanarak tutuklanan 24 yaşındaki Z.A.'nın (24) Suriye'de bulunan DEAŞ'lı M.Ç.E. ile sosyal medya üzerinden yaptıkları yazışma ortaya çıktı. Yazışmalardan Afganistan'a gitmek için banka veya kuyumcu soymayı planlayan zanlının polise de saldırı düzenleyeceği anlaşıldı. DEAŞ üyesi Z.A.'nın 10 Kasım'da saldırı yapabileceği yönünde ihbar alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.A. adlı zanlıyı Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenleyerek yakaladı. Sosyal medyada sahte bir hesap açtığı saptanan Z.A.'nın Suriye'de bulunan DEAŞ'lı M.E.Ç. ile yazıştıkları belirlendi. İki DEAŞ'lı arasındaki yazışmalarda M.E.Ç., Z.A.'dan polise bıçakla saldırmasını istedi. Afganistan'a gitmek isteyen Z.A.'nın da yol parası için banka veya kuyumcu soymak istediği, bunları gerçekleştiremezse sahte kimlikle kredi çekerek para bulmasının caiz olup olmadığını sordu. M.E.Ç. ise Z.A.'ya kredi çekmenin caiz olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen Z.A., nöbetçi mahkemece tutuklandı.