Yüreğir’e tarihinin en büyük yatırımı yapıldı

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Adana'nın Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan tamamlanan yeni tesislerin açılışına hazırlandıklarını söyledi. İlçede 11 kültürevini, Adana'nın en büyük kültür merkezini, 24 çok amaçlı mahalle evini, 22 spor tesisini, bilim merkezini, Adana'nın ilk kına konağını, 772 konut ve 43 işyerinden oluşan ilk yerinde kentsel dönüşüm hamlesini hayata geçirdiklerini belirten Çelikcan, yeni hizmetlerin açılışını yapacaklarını belirtti.130 dönüm alan üzerine yapılan Adana'nın ilk millet bahçesi inşaatının tamamlandığını ve yakında açılacağını belirten Başkan Çelikcan, "'İçerisinde zip coaster, hayal yeli, botanik park, su kayağı tesisi, optimist marina, yelken spor kulübü, seyir terasları,deniz feneri, engelli lokalleri, anfi tiyatro, festival meydanı ve bir çok sosyal donatı yapılıyor. Bunun yanı sıra bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, geniş kapasiteli otopark da olacak sıra Adana'nın ilk kapalı yüzme havuzu ve spor salonunun da inşaatını tamamladık" diye konuştu. Kına konaklarının Yüreğir'e kazandırarak vatandaşlara büyük kolaylık sağladıklarını belirten Çelikcan, "Yüreğirli vatandaşlarımız kınalarını artık sokaklarda değil kına konaklarında yapacak. Yavuzlar Mahallemizde ilkini hizmete açtığımız kına konaklarımızın ikincisini Cumhuriyet mahallemize yaptık. İçerisinde yüzme havuzu, hanımeli pazarı, spor sahaları, halı saha, çocuk parkı ve kına konağından oluşan tesisler tamamlandı, vatandaşların hizmetine açılacak'' dedi.Yüreğir tarihinin en büyük yatırımı olan sosyal konut projesinin sonuna gelindiğini ve tamamlanmak üzere olduğunu belirten Başkan Çelikcan "'Atakent Mahallesine yapılan 644 adet sosyal konutlarımızın içerisinde kapalı yüzme havuzu ve spor salonu, kreş, çocuk oyun alanları ve 55 dönüm alan üzerine kurulu park ve alışveriş merkezleri bulunmaktadır. Belediyemiz bu satışlarda kar amacı gözetmemektedir" dedi.