Acılı babadan ‘Maganda bulunsun’ çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

, markete giderken, bir anda yere yığılınca böbrek sancısı çektiği zannedilip, hastaneye kaldırılan; ancak yapılan kontrolde maganda kurşunuyla başından vurulduğu ortaya çıkan Ayhan Bozgeyik (32), 5 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Oğlunu toprağa veren acılı baba Mehmet Bozgeyik, 5 aydır bulunamayan magandanın yakalanarak, cezalandırılmasını istiyor. Güneş Mahallesi'nde taziyeleri kabul eden ve oğlunun ölümüne sebep olan magandanın bulunmasını isteyen Mehmet Bozgeyik, "Markete gidip, alışveriş yapacaktık. Yolda oğlum bir anda yanıma düştü. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle ben bayıldı, zannettim ve ambulans çağırdım. Hastaneye götürdük, filmini çektiler. Kafasında mermi çıktı. Hastanede 5 ay yoğun bakımda yattı. Haziran ayında girdi, 17 Kasım'da vefat etti. Evli ve 2 çocuğu vardı. Ben yandım, başkaları yanmasın. Bunun için oğlumun ölümüne neden olan magandanın bulunmasını istiyorum. Hala düğünlerde, sokaklarda silahlar sıkılıyor; buna bir son verilsin" diye konuştu.