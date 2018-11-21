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’da trafik kazası: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 21.11.2018
Adana’da trafik kazası: 2 yaralı
ADANA'DA meydana gelen trafik kazasında 2 ki��i yaralandı. Alınan bilgiye göre, Soner Karaüzüm'ün kullandığı 01 BV 930 plakalı otomobil ile Metin Fil idaresindeki 35 KB 3958 plakalı motosiklet merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada Fil ile motosiklette bulunan yolcu Yunus Emre Öztürk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fil, Adana Şehir Hastanesi'ne, Öztürk ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürdü.
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Adana’da trafik kazası: 2 yaralı
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