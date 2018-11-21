Aynı halat koptu işçiler yine asılı kaldı

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Adana'da 9 katlı apartman dış cephesini boyayan işçileri taşıyan iskelenin arıza yaptı. 3 gün içinde 2'inci kez yaşanan kazada bu kez 2 işçi apartmanın 5'inci katta asılı kaldı. İşçiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Güven Apartmanı'nda meydana geldi.Geçtiğimiz Cumartesi günü 9 katlı apartmanın dış cephesini boyarken, üzerinde çalıştığı iskele arızalandı. 9'uncu katın balkonundaki PVC pencereye tutunan Onur Durmuşoğlu, yardım istedi. Olay yerine gelen polisler Durmuşoğlu'nu PVC penceresini kırarak kurtarmayı başardı. Olayın ardından, iskele tamir edildikten sonra işçiler tekrar çalışmaya başladı. Sabah saatlerinde apartmanı boyayan 2 işçinin çalıştığı sırada iskele tekrar arızalandı. 2 işçi bu kez apartmanın 5'inci katında mahsur kaldı. Asılı kalan işçiler vatandaşlara bağırarak yardım istedi. Vatandaşlar hemen polisi ve itfaiyeye ararken olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 5'inci kattaki dairenin kapısını kırıp içeri kırdı. Mahsur kalan işçiler kurtarıldı. Ekipler, 3 gün içinde 2 kez arıza veren iskeledeki çalışmaları durdurdu. Kurtarılan işçiler olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı.