BUGÜN NELER OLDU

, büyükbaş ve küçükbaş besiciliği yapanlardan hayvanlarını parasız veya düşük fiyattan aldığı, vermeyenleri de tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişiden 3'ü cezaevine konuldu. Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan bazıları, "Biz tefeci değil, esnafız" dediler. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde bazı mahallelerde besicilik yapan vatandaşların hayvanlarına zorla el konulduğu, değerinden düşük fiyata satın alındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle ekipler teknik ve fiziki takibe başladı.Çalışmalarını tamamlayan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Özel harekât ekiplerinin de katıldığı 300 polisle 25 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında çete liderinin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. "Yağma ve nitelikli dolandırıcılık " suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazıları, "Biz esnafız kimsenin mallarına el koymadık" diyerek bağırdılar. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı.