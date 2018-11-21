Güzel Sanatlar Derneği’nden resim sergisi

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Çukurova Güzel Sanatlar Derneği'nin karma resim sergisi açıldı. Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi'nde 22 sanatçının sergilediği 42 tablo "Yurtta Barış, Dünyada barış" temalı açılışta konuşan Dernek Başkanı Veysel Kubat, resimlerin yağlı boya tekniği ile yapıldığını belirterek, "Toplumun yükselmesi ve aydınlanması için sanata ihtiyaç var" dedi. 75. Yıl Sanat Galerisi'nde 26 Kasım'a kadar açık kalacak sergide Fikri Akdeniz, Hüseyin Yılmaz, Tevfik Gökdemir, Gülruh Badakal, Fatma Akyüz Güher, Meral Soylu, Fatma Özdil, Musa Boz, Hatice Güvel, Melehat Sabancı, Tercan Ballı Çardak, Sabriye Uçar, Alaattin Aldaş, Meryem Köfteci, Veysel Kubat, Alex Raynham, Savaş İlhan, Engin Buğa, Fatma Ekmekçi ve Fatma Karabakal'ın eserleri yer alıyor.