Halil mücadeleyi kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

geçtiğimiz hafta başı kamyondan dökülen yaklaşık 20 ton narenciye posası altına kalarak ağır yaralanan 15 yaşındaki atık toplayıcısı Halil Yeloğlu, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Tahlisiz genç, Ali Hocalı Köyü'nde toprağa verildi. Evladını kaybetmenin acısını yaşayan baba Abdullah Yeloğlu, "Yavrum yaşam mücadelesini kaybetti. Oğlumun ölümüne neden olsan sürücüsünün tutuklanıp cezasını çekmesini istiyoruz. Adalete güveniyoruz" dedi. Olay 12 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre; Yüreğir ilçesi, Akdeniz Mahallesi'nde meyve suyu fabrikasından çıkan narenciye ürünlerinin posasını taşıyan Selahattin M.'nin kullandığı 01 DUP 64 plakalı kamyonla, yükünü moloz alanına dökmek istedi. 15 yaşındaki Halil Yeloğlu, posaların konulduğu plastik kasaları almak isterken kamyondan bir anda boşalan narenciye posalarının altında kaldı. Vatandaşlar tarafından bölgeye kurtarma ekibi çağrıldı. Babası Abdullah Yeloğlu'nunda katıldığı kurtarma çalışmalarında Cankur ekibi, genç Halil'i posa yığının içinden yaklaşık yarım saat sonra buldu. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Halil Yeloğlu, yaşam mücadelesini kaybetti. Genç, gözyaşları arasında Ali Hocalı Köyü'nde ki mezarlıkta toprağa verildi. Kamyon sürücüsünün ev hapsi cezasını aldığını öğrenen baba Abdullah Yeloğlu, "Yavrum mücadeleyi kaybetti. Oğlumun ölümüne neden olan sürücünün tutuklanıp cezasını çekmesini istiyoruz. Peşini bırakmayacağız" diye konuştu.