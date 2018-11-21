Hibrit teknolojisi tanıtıldı

BUGÜN NELER OLDU

Plaza Boranlar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bir davet ile hibrit teknolojisinin dünyada ve Türkiye'de kat ettiği yol Mersinli iş dünyası temsilcileri, üst düzey mülki ve yerel idareciler ile kentin ileri gelenlerine ayrıntılarıyla aktarıldı. Davetliler ayrıca hibrit teknolojisine sahip Toyota'ları yakından tanıma ve test etme fırsatını da buldular. Yaratıcısı olduğu ve satış adedi ile bu alandaki liderliği elinde bulunduran Toyota'nın hibrit teknolojisi ile ürettiği otomobiller, özellikle yoğun trafiğin yaşandığı yollardaki sessizliği, ekonomik olması, çevresel yararları ve sağladığı sürüş keyfi ile de ön plana çıkıyor.