Melih ABİ: Tarsus halkı büyük bir kent meydanı istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Tarsus bir dünya kentidir.Tarihi çok eskidir.Onu bir ilçe olarak görmeyin.59 ilden daha büyük bir nüfusa sahip.Tarsuslu ilçe olmalarını dert etmiyor.Ama kent meydanı olmayışını dert ediyor.Tarsus'a bir meydan lazım.Tarsuslu bunu istiyor.Her yerde kent meydanı var Tarsus'ta niye olmasın.400 bin nüfusu az değil.Milli bayramlar Cumhuriyet alanında yapılıyor.Ama burası yetersiz kalıyor.Trafik berbat bir hal alıyor.Tören nedeniyle yollar kapanıyor Tarsuslu çile çekiyor.Hadi başkan bir kent meydanı yap.Törenler burada yapılsın, orası Tarsus'un bütün özelliklerini de taşısın.Bahçeli Bulvarı'nda bulunan Çukurova Elektrik Lisesi kavşağı bugünlerde ışıl ışıl.Trafik sinyalizasyon lambaları yenilendi.Eskiler gitti.Tertemiz oldu.Ama afişlerle kirletiliyor!Emin Kurnaz, "Allah rızası için afişlerle kirletmeyin.Yetkililerde bu duruma seyirci kalmasın" diyor.Reklam verenler de, afişleri yapıştırmakla görevli olanlar da sorumluluk alanlarını bilsin.Bilmeyenler cezalandırılsın.