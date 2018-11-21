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Motosiklet ve otomobil sevdalıları Belemedik’te buluştu

Giriş Tarihi: 21.11.2018
Motosiklet ve otomobil sevdalıları Belemedik’te buluştu
ADANA'NIN Pozantı ilçesine bağlı Belemedik Vadisi bu yıl ününe ün katarak çeşitli grupları sonbahar renklerinde ağırlamaya devam ediyor. Sonbaharın en güzel anları ve doğa manzarasının muhteşem olduğu yer olan Belemedik, bu hafta Murat 124 Sevdası Kulübü ve Türkiye İki Teker Aşıkları Kulübü üyelerini ağırladı. Nostaljik otomobil severler hafta sonu Belemedik'te sonbahar renkleri arasında unutulmaz bir gün geçirdi. Bölgede piknik yapanlar nostaljik araçlarla selfie çektirdi. Murat 124 Sevdası Kulübü Başkanı Özgü Özügüler, "Bizler grup arkadaşlarımızla birlikte her hafta farklı mekânlara giderek güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bu hafta sonu da Belemedik Vadisini seçtik" dedi.
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Motosiklet ve otomobil sevdalıları Belemedik’te buluştu
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