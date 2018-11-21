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Okul inşaatlarında kullanılan malzemeler değerlendirildi

Giriş Tarihi: 21.11.2018
Okul inşaatlarında kullanılan malzemeler değerlendirildi
ADANA'DA yapımı devam eden okul inşaatları ile ilgili imalatları değerlendirmek, kullanılan malzemeleri kentin iklim şartlarına entegre ederek daha modern eğitim kurumları tesis etmek üzere Adana Valisi Mahmut Demirtaş ilgililerle bir araya geldi. Valilikte düzenlenen toplantıya Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Süzen, Yatırım İzleme Müdürü Rüveyde Serin, Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Baran ve ilgili yetkililer katıldı. Vali Mahmut Demirtaş, öğrencilerin daha kaliteli eğitim kurumlarında öğrenim görebilmesi için el birliğiyle çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek toplantının Adana'daki eğitim yatırımlarına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Toplantı, gerekli değerlendirmelerin yapılmasının ardından karşılıklı görüş alışverişiyle son buldu.
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Okul inşaatlarında kullanılan malzemeler değerlendirildi
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